أمن سوهاج يتمكن من ضبط عاملين احتجزا طبيب وأسرته وطلبا فدية مالية من أهله

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عاملين كانا قد احتجزا طبيب وأسرته بمركز طهطا بمعاونة آخرين وطلبوا فدية مالية من أهله، وقد أطلقوا سراحهم بعد استلامهم الفدية التي طلبوها.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقّي إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد تلقيهم بلاغًا من المدعو “أحمد على عبد الرحمن – 24 سنة – طبيب بشري” ويقيم بناحية شطورة دائرة المركز بأنه أثناء عودته من عيادته الخاصة بناحية الشيخ رحومة دائرة المركز مستقلا سيارته رقم “13111 ملاكي سوهاج”، وبصحبته زوجته وأولاده ، فوجئ بسيارة ربع نقل يستقلها بعض الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية يجبرونه على التوقف وقاموا باحتجازهم وإجباره على الاتصال بأهله لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم ، وقد تم دفعه الفدية وكمية من المشغولات الذهبية وأطلقوا سراحه.

وبتشكيل فريق بحث من القيادات الأمنية وإدارة البحث الجنائي ومباحث المركز وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بسوهاج ، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث كلًا من “أبو الفتوح عبد المولى أحمد – عامل – 31 سنة”، و “عثمان محمد عثمان – 26 سنة -عامل” وسبق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرها رقم 2412 إداري المركز لسنة 2013 – و “شحاتة خليفة مهران – 43 سنة – عامل”، و “حسن عمران عبد الرحيم – 42 سنة – عامل”، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرها القضية رقم 265 إداري المركز لسنة 2006، و “حسين محمود عبد العزيز – 31 سنة – عامل”، ويقيمون بناحية الشيخ مسعود دائرة المركز وقد استخدموا السيارة رقم 11327 نقل سوهاج.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثالث وبحوزتهما مبلغ 1050 جنيه وعدد من المشغولات الذهبية من حصيلة الفدية، كما تم ضبط عدد 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وكذلك السيارة المستخدمة في الحادث.

وبعرض المشغولات الذهبية على المجني عليه قام بالتعرف عيها ، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع لمتهمين الهاربين.

وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2459 إداري المركز لسنة 2014 ،و جاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.