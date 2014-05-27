«سيدات المنوفية» يستقبلن قائد المنطقة المركزية بالزغاريد وهتافات «الشعب والجيش أيد واحدة»

استقبلت نساء محافظة المنوفية اللواء توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالزغاريد وهتافات مؤيدة للجيش والقوات المسلحة مرددين ” الجيش والشعب أيد واحدة , يعيش الجيش للشعب , الجيش هو حامينا والسيسى هو رئيسنا “. .

وقال اللواء توحيد توفيق خلال زيارته التفقدية للجان الانتخابية بمدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم أن عملية التامين فى الانتخابات تتم بشكل حازم ومكثف وفقا للتعليمات لصادرة عن القوات المسلحة بما يضمن سير العملية لانتخابية بنجاح وبدون معوقات .

وأكد توفيق على أن التامين سوف يستمر حتى إعلان نتيجة الانتخابات , داعيا جميع المواطنين بالنزول الى التصويت على الانتخابات الرئاسية والادلاء باصواتهم وعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالمقاطعة والخوف على حياتهم .

وخلال زيارته للمنوفية تقابل مع الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية واللواء سعيد أبو حمد مدير الامن للاطمئنان على سير العملية الانتخابية كما تفقد غرفة عمليات القوات المسلحة بديوان عام محافظة المنوفية .