أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«سيدات المنوفية» يستقبلن قائد المنطقة المركزية بالزغاريد وهتافات «الشعب والجيش أيد واحدة»

Google+ Print
«سيدات المنوفية» يستقبلن قائد المنطقة المركزية بالزغاريد وهتافات «الشعب والجيش أيد واحدة» «سيدات المنوفية» يستقبلن قائد المنطقة المركزية بالزغاريد وهتافات «الشعب والجيش أيد واحدة»

استقبال قائد المنطقة المركزية فى المنوفية

 استقبلت نساء محافظة المنوفية اللواء توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالزغاريد وهتافات مؤيدة للجيش والقوات المسلحة مرددين ” الجيش والشعب أيد واحدة , يعيش الجيش للشعب , الجيش هو حامينا والسيسى هو رئيسنا “. .

وقال اللواء توحيد توفيق خلال زيارته التفقدية للجان الانتخابية بمدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم أن عملية التامين فى الانتخابات تتم بشكل حازم ومكثف وفقا للتعليمات لصادرة عن القوات المسلحة بما يضمن سير العملية لانتخابية بنجاح وبدون معوقات .

وأكد توفيق على أن التامين سوف يستمر حتى إعلان نتيجة الانتخابات , داعيا جميع المواطنين بالنزول الى التصويت على الانتخابات الرئاسية والادلاء باصواتهم وعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالمقاطعة والخوف على حياتهم .

وخلال زيارته للمنوفية تقابل مع الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية واللواء سعيد أبو حمد مدير الامن للاطمئنان على سير العملية الانتخابية كما تفقد غرفة عمليات القوات المسلحة بديوان عام محافظة المنوفية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "