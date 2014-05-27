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تجمهر عدد من الناخبين المغتربين بالأقصر أمام مجمع المحاكم

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تجمهر عدد من الناخبين المغتربين بالأقصر أمام مجمع المحاكم تجمهر عدد من الناخبين المغتربين بالأقصر أمام مجمع المحاكم

مجمع محاكم الأقصر

تجمهر عدد من الناخبين المغتربين بمحافظة الأقصر أمام مجمع المحاكم احتجاج على عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قال عمرو محمد أحد المحتجين أن ظروف عملهم اضطرتهم للتواجد بمحافظة الأقصر بعيد عن محافظات إقامتهم مناشدا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السماح لهم بالتصويت.

وأضاف بأن عددهم يزيد عن 50 شخصا توجهوا بشكوى إلى اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر وشكاوى أخرى إلى المستشار جمال على موسى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات إلا أنهم لم يتلقوا أى رد مما دفعهم إلى التجمع أمام مجمع محاكم الأقصر حيث مقر اللجنة القضائية واللجوء إلى وسائل الإعلام المختلفة لتوصيل أصواتهم إلى اللجنة القضائية العليا بالقاهرة مطالبين بالسماح لهم بالتصويت كحق دستورى خاصة وأنهم اضطروا إلى مغادرة محافظاتهم قبيل بدء التصويت أمس بسبب ظروف العمل.

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