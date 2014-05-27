“موسى” يلتقي بعثة المنظمة الفرانكوفونية لمراقبة الانتخابات

استقبل عمرو موسى في مكتبه بعثة المنظمة العالمية للفراكوفونية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تزور مصر ، واستمع إلى حديث أفراد اللجنة لما قاموا به من مرور على اللجان المختلفة وملاحظاتهم أن العملية الانتخابية تسير بسلام وانتظام.

أكد موسى على ترحيبه بالزيارة من منظمة لها علاقات جيدة وتتمتع بسمعة طيبة بين شعوبنا، مؤكداً أن مصر تتوجه نحو صفحة جديدة في تاريخها وهي الجمهورية الثالثة والتي تختلف عن الجمهورية الأولى التي بدأت بعد ثورة يوليو والجمهورية الثانية التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

تحدث موسى للوفد شارحاً أن الجمهورية الثالثة لها توجه مدني واضح، وأن هناك ضمانات دستورية عديدة للحفاظ على ذلك حيث توجد سلطات واضحة لرئيس الجمهورية يشترك في بعضها رئيس الوزراء، وهناك دور قوي للبرلمان؛ وأن مصر سيكون لها رئيس قوي، سلطاته قوية لها أطر ومحدودات، وأن في هذا كثير من التلاقي مع النظام الفرنسي.

أكد رئيس لجنة الخمسين أن المهمة القادمة أمام الرئيس الجديد هي إصلاح الخلل الموجود في مصر في كل الملفات، وأن الرئيس القادم لابد وأن يأخذ بأسباب حسن الإدارة للحكم لأن هذا هو أساس العيب و الخلل.