مستشار شيخ الأزهر : التصويت الانتخابي مسئولية وطنية تقع على عاتق كل المصريين

قال الدكتور محمد مهنا مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولي ” إن عملية التصويت الانتخابي هي مسئولية وطنية تقع على عاتق كل المصريين ” ، مشيرا إلى أن عمليت التصويت الانتخابي من مقاصد الشريعة الاسلامية للوصل إلى الوطن إلى بر الأمان .

> وأضاف مهنا في سياق تصريحات خاصة للتلفزيون المصري اليوم / الثلاثاء / أن هذه المسئولية تستدعي وطنية كل فرد لافتا إلى ان البعض يفتون فتاوى دنيوية ليضللوا بها الناس ، مثلما أفتوى بحرمة النزول للانتخابات الرئاسية .

> وأشار إلى أن هذه الفتاوى لايقول بها طالب علم في الأزهر ، مؤكد على أن الذي يعرف ضوابط الفتوى لايجرؤ على قول ذلك .

> وردا على سؤال حول حكم من يقوم بإصدار مثل هذه الفتاوي قال مهنا ” إن التجرؤ على الفتوى أو نشرها هو تجرؤ على النار ” ، موضحا أن الصحابة كانوا لايجرؤون على الفتوى إلا بعض قليل منهم لمعرفتهم بأصول الفتوى .

> وأكد على أن من يجرؤ على الفتوى لا يعرف قدر الله وهو مستهزئ بأوامر الله وأحكامه . مشيرا إلى أن كل عاقل لديه العقل والوطنية لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذه الفتاوى .

> أ ش أ