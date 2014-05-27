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مستشار شيخ الأزهر : التصويت الانتخابي مسئولية وطنية تقع على عاتق كل المصريين

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مستشار شيخ الأزهر : التصويت الانتخابي مسئولية وطنية تقع على عاتق كل المصريين مستشار شيخ الأزهر : التصويت الانتخابي مسئولية وطنية تقع على عاتق كل المصريين

قال الدكتور محمد مهنا مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولي ” إن عملية التصويت الانتخابي هي مسئولية وطنية تقع على عاتق كل المصريين ” ، مشيرا إلى أن عمليت التصويت الانتخابي من مقاصد الشريعة الاسلامية للوصل إلى الوطن إلى بر الأمان .
> وأضاف مهنا في سياق تصريحات خاصة للتلفزيون المصري اليوم / الثلاثاء / أن هذه المسئولية تستدعي وطنية كل فرد لافتا إلى ان البعض يفتون فتاوى دنيوية ليضللوا بها الناس ، مثلما أفتوى بحرمة النزول للانتخابات الرئاسية .
> وأشار إلى أن هذه الفتاوى لايقول بها طالب علم في الأزهر ، مؤكد على أن الذي يعرف ضوابط الفتوى لايجرؤ على قول ذلك .
> وردا على سؤال حول حكم من يقوم بإصدار مثل هذه الفتاوي قال مهنا ” إن التجرؤ على الفتوى أو نشرها هو تجرؤ على النار ” ، موضحا أن الصحابة كانوا لايجرؤون على الفتوى إلا بعض قليل منهم لمعرفتهم بأصول الفتوى .
> وأكد على أن من يجرؤ على الفتوى لا يعرف قدر الله وهو مستهزئ بأوامر الله وأحكامه . مشيرا إلى أن كل عاقل لديه العقل والوطنية لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذه الفتاوى .
> أ ش أ

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