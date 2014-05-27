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وزير المالية الإسرائيلي يتهم عباس بإفشال محادثات السلام

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وزير المالية الإسرائيلي يتهم عباس بإفشال محادثات السلام وزير المالية الإسرائيلي يتهم عباس بإفشال محادثات السلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اتهم وزيرالمالية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، تعليقا على عملية السلام، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه السبب وراء فشل محادثات السلام –على حد تعبيره-.. مضيفا أن إسرائيل في حاجة لإيجاد شريك بديل عن للتفاوض معه.
> ونقلت صحيفة “يديعوت احرنوت” الإسرائيلية عن لابيد قوله “إذا كان (عباس) غير قادر على توقيع اتفاقية يعتقد أنها ستضر روح الشعب الفلسطيني، فنحن في حاجة لمعرفة من الذي يمكننا التفاوض معه”.
> وأكد لابيد في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات أنه لا بديل عن حل الدولتين..مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك ضم أراضي حيث أنه سيضر ”.

أ ش أ

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