الأغاني الوطنية تلهب حماس السوايسة أمام اللجان الانتخابية

تفقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية باحياء السويس بدأها بمركز شباب المدينة ومدرسة محمود سامي البارودي بحي الاربعين ومدرسة محمد حافظ الابتدائية بحي السويس ولجان مدارس جنيفة الاعدادية وقرية عامر المشتركة الابتدائية وبلال بن رباح بمنطقة ابو سيال بحي الجناين في ثاني أيام الانتخابات بالمحافظة للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية وأعمال تأمين اللجان والتقي عدد من المواطنين خارج اللجان و استمع منهم إلي العديد من المشاكل التي تعوق العملية الانتخابية وبخاصةً تصويت الوافدين العاملين بالشركات والمصانع والقري السياحية .

وقام محافظ السويس ومئات الشباب السويسي برفع علم مصر بشوارع الأربعين وذلك في احتفالية حب مصرالتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة امام لجنة مركز شباب المدينة بحي الاربعين وفيها رفع شباب الاربعين علم مصر ومرددين هتافات تحيا مصر حرة مستقلة ، عاشت بلادي ، والأغاني الوطنية التي تلهب حماس السوايسة ، كما قام مئات من ابناء الشباب والرياضة أيضا ًبرفع الأعلام أمام مدرسة محمد حافظ الابتدائية مرددين نفس الهتافات ومناشدين الشباب بالنزول للجان الانتخابات من أجل التعبيرعن رايهم بكل حرية والادلاء باصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم .

وتشهد لجان الانتخابات بالمحافظة وعددها 92 لجنة انتخابية علي مستوي أحياء السويس حالة من الاستنفار الأمني من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان والمواطنين داخل وخارج المقار الانتخابي .