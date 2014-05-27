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محافظ دمياط يدعو المواطنين للخروج والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

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محافظ دمياط يدعو المواطنين للخروج والمشاركة الإيجابية في الانتخابات محافظ دمياط يدعو المواطنين للخروج والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط

أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بأن ما يحدث بمحافظة دمياط هو عرساً ديمقراطياً يشهده العالم بكافة نواحي وربوع المحافظة ، حيث تجرى عملية التصويت على انتخاب رئيس بسهولة ويسر وبمنتهى الشفافية والحرية المطلقة للمواطنين للتصويت تحت الإشراف القضائي وحماية القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بلجان قرى ومدن ومراكز المحافظة رافقه فيها اللواء أ.ح سيد الغالي مدير إدارة التجنيد حيث تفقدا لجان الوحدة المحلية بعزبة البرج ولجنة مدرسة الشهيد أنيس الحليلى الابتدائية بالمدينة ، كما تفقدا اللجان الانتخابية بمجمع مدارس الخياطة ومدرسة النصر الإعدادية ومدرسة المنتزه ، كما زارا لجان مجمع المعاهد الأزهرية بدمياط.

وفى سياق متصل أكد المحافظ بأن غرفة عمليات المحافظة تتابع عن كثب كافة اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة خارج أو داخل اللجان فى ظل الإجراءات التأمينية الكاملة التي وفرت للمواطن المناخً الآمن للخروج للتصويت فى سهولة ويسر.

وأثنى المحافظ على دور القوات المسلحة العظيم وجهاز الشرطة المصرية فى تأمين الانتخابات بدمياط.

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