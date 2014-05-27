بعثة الاتحاد الأوروبي: تابعنا 600 لجنة في 26 محافظة

أعرب ديفيد ماريو، رئيس بعثة متابعة الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بمرور اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بشكل سلمى .. مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء التصويت بيومين لإعلان التقرير المبدئي للبعثة ثم سيتم تقديم التقرير النهائي عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات بحوالي شهرين.

وقال “ديفيد” – في تصريحات له اليوم – إنه من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس القادم لإعلان مشاهدات وتقرير لجنة المتابعة المبدئى، وفي حالة مد التصويت إلى الأربعاء، سيعقد مؤتمره الصحفي يوم الجمعة القادم .

وأوضح أن بعثة الاتحاد الأوروبى تشمل فريق عمل يتكون من حوالى 150 فردا حضر 10 خبراء منهم إلى مصر في منتصف أبريل الماضى .. موضحا أنهم متخصصون في عدة مجالات مثل القانون والإعلام حيث أعدوا ودرسوا أماكن نشر أفراد البعثة في اللجان الانتخابية وتم تقسيمهم إلى ٦٦ فريقا انتشروا في اللجان في كل محافظات مصر ماعدا شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن الفريق قام بزيارة ٢٥ محافظة أمس فى اليوم الأول للانتخابات وتم تغطية المحافظة الـ٢٦ اليوم الثلاثاء .. مشيرا إلى أن فرق بعثة متابعة الاتحاد الأوروبى قد قامت أمس بزيارة ٦٠٠ لجنة انتخابية في كل المحافظات، وتقوم اليوم الثلاثاء بزيارة عدد آخر من اللجان كنماذج للمتابعة .. مؤكدا صعوبة متابعة كل اللجان التي يبلغ عددها أكثر من ١٣ ألف لجنة.