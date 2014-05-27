أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعثة الاتحاد الأوروبي: تابعنا 600 لجنة في 26 محافظة

Google+ Print
بعثة الاتحاد الأوروبي: تابعنا 600 لجنة في 26 محافظة بعثة الاتحاد الأوروبي: تابعنا 600 لجنة في 26 محافظة

ديفيد ماريو

أعرب ديفيد ماريو، رئيس بعثة متابعة الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بمرور اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بشكل سلمى .. مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء التصويت بيومين لإعلان التقرير المبدئي للبعثة ثم سيتم تقديم التقرير النهائي عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات بحوالي شهرين.

وقال “ديفيد” – في تصريحات له اليوم – إنه من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس القادم لإعلان مشاهدات وتقرير لجنة المتابعة المبدئى، وفي حالة مد التصويت إلى الأربعاء، سيعقد مؤتمره الصحفي يوم الجمعة القادم .

وأوضح أن بعثة الاتحاد الأوروبى تشمل فريق عمل يتكون من حوالى 150 فردا حضر 10 خبراء منهم إلى في منتصف أبريل الماضى .. موضحا أنهم متخصصون في عدة مجالات مثل القانون والإعلام حيث أعدوا ودرسوا أماكن نشر أفراد البعثة في اللجان الانتخابية وتم تقسيمهم إلى ٦٦ فريقا انتشروا في اللجان في كل محافظات مصر ماعدا شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن الفريق قام بزيارة ٢٥ محافظة أمس فى اليوم الأول للانتخابات وتم تغطية المحافظة الـ٢٦ اليوم الثلاثاء .. مشيرا إلى أن فرق بعثة متابعة الاتحاد الأوروبى قد قامت أمس بزيارة ٦٠٠ لجنة انتخابية في كل المحافظات، وتقوم اليوم الثلاثاء بزيارة عدد آخر من اللجان كنماذج للمتابعة .. مؤكدا صعوبة متابعة كل اللجان التي يبلغ عددها أكثر من ١٣ ألف لجنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة