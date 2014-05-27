رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بأسيوط يتفقد سير العملية الانتخابية

تفقد المستشار جمال عبد الرحمن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحافظتى اسيوط والوادى الجديد ظهر اليوم لجنة مدرسة اسيوط الثانوية بنات واطمأن على تأمين اللجان وسير عملية الانتخابات داخل اللجان .

يأتى هذا فى اطار جولته التفقدية اليوم التى قام بها لتفقد سير عملية التصويت ببعض اللجان الانتخابية بمحافظتى اسيوط والوادى الجديد .

> واكد رئيس اللجنة خلال جولته على عدم تلقى اى شكاوى خلال عمليات التصويت اليوم مشيرا الى التنسيق مع غرفة عمليات الانتخابات الرئيسية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات امام الناخبين مؤكدا على مد فترة التصويت اليوم حتى الساعة العشرة مساءا طبقا لتعليمات اللجنة العليا.