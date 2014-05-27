أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أخطاء الكشوف الانتخابية تعوق عملية التصويت بإحدى قرى قنا

Google+ Print
أخطاء الكشوف الانتخابية تعوق عملية التصويت بإحدى قرى قنا أخطاء الكشوف الانتخابية تعوق عملية التصويت بإحدى قرى قنا

انتخابات الرئاسة

شهدت لجان قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا شكاوى من الناخبات بسبب الأخطاء الواردة فى الكشوف الانتخابية والتى عاقت عملية التصويت فى نفس الوقت اشتكى عدد من الناخبين الوافدين على اللجان الانتخابية بنفس القرية من عدم وجود أسمائهم بالكشوف الإنتخابية.

و من جانبها قالت مريم صموئيل، عضو حملة المشير ، إن هذه المشكلة تكررت كثيرا منذ صباح اليوم الثانى ، و أن هناك العديد من الناخبين جاءوا للإدلاء بأصواتهم طبقا للبيانات المدونة علي الموقع الإلكتروني للجنة العليا للإنتخابات إلا أن أسمائهم لم تكن موجودة في كشوف الناخبين باللجنة الأمر الذي عاق عملية تصويتهم.

يذكر أن لجان السيدات بمدرسة داود بقرية بهجورة مقيد بهما أعلي تعداد لأسماء الناخبين بالقرية والذي يبلغ 12 ألف و114 ناخبة بالكشوف الإنتخابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج