أخطاء الكشوف الانتخابية تعوق عملية التصويت بإحدى قرى قنا

شهدت لجان قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا شكاوى من الناخبات بسبب الأخطاء الواردة فى الكشوف الانتخابية والتى عاقت عملية التصويت فى نفس الوقت اشتكى عدد من الناخبين الوافدين على اللجان الانتخابية بنفس القرية من عدم وجود أسمائهم بالكشوف الإنتخابية.

و من جانبها قالت مريم صموئيل، عضو حملة المشير السيسي، إن هذه المشكلة تكررت كثيرا منذ صباح اليوم الثانى ، و أن هناك العديد من الناخبين جاءوا للإدلاء بأصواتهم طبقا للبيانات المدونة علي الموقع الإلكتروني للجنة العليا للإنتخابات إلا أن أسمائهم لم تكن موجودة في كشوف الناخبين باللجنة الأمر الذي عاق عملية تصويتهم.

يذكر أن لجان السيدات بمدرسة داود بقرية بهجورة مقيد بهما أعلي تعداد لأسماء الناخبين بالقرية والذي يبلغ 12 ألف و114 ناخبة بالكشوف الإنتخابية.