«الإسكان» تطرح عدد من مشروعات المرافق بالمدن الجديدة

تكثف أجهزة المدن الجديدة بالجمهورية جهودها لتنفيذ طرح المرافق والخدمات المختلفة، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة طرح تنفيذ المرافق، وتنفيذ وتشغيل المباني الخدمية المختلفة التي يستفيد منها السكان.

ففي مدينة القاهرة الجديدة، قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، في تصريحات له، الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن طرح 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى لتنفيذ أعمال الطبقة السطحية الأسفلتية للطرق، بمنطقة النرجس، وعمارات النرجس وغرب الجولف، والثانية لتنفيذ أعمال الطبقة السطحية للمحاور الرئيسية للطرق بالتجمع الأول،الطريق الشمالي والطريق الشرقي الفاصل بين البنفسج والياسمين.

وأضاف أن المناقصة الثالثة تشمل تنفيذ أعمال الطبقة السطحية والأرصفة والبردورات لمناطق المحليات "5و6و7" بإسكان الشباب والمستقبل (1) بالتجمع الثالث، بينما تشمل المناقصة الرابعة أعمال إزالة مخالفات المباني الصادر لها قرارات إزالة للأعمال المخالفة، مع رفع ناتج الإزالة إلى المقالب العمومية، وتطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.

وصرح المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بأن الجهاز سيطرح عددا من الخدمات بحق الانتفاع، حيث سيتم طرح 3 مواقع لإقامة أكشاك صحف وبيع مجلات بمساحة 4 أمتار، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، كما سيتم طرح مخبز أفرنجى بمساحة 435 مترا، بمركز خدمات الحي الأول، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن الجهاز سيطرح أيضا مبنى السوق الأسبوعى بجوار الحى السكنى الثالث بمساحة 8400 متر، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، كما سيتم طرح إنشاء سوقين تجاريين بمنطقة الإسكان الاجتماعى كمرحلة أولى، بالإضافة إلى طرح إنشاء مبنى للمطافيء بنفس المنطقة، مع طرح أعمال الإشراف على تنفيذ 120 عمارة بالإسكان الاجتماعى بالمرحلتين (1و2)، لافتا إلى أن كراسات الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز.

وأعلن المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، أن الجهاز سيطرح الأعمال الاستشارية لاستكمال الأعمال المتبقية لمشروع تحديث المخطط العام، وإعداد المستندات التنفيذية، ومستندات طرح العطاء للمخطط التفصيلى وشبكات البنية الأساسية لمدينة أخميم الجديدة في مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، موضحا أن كراسات الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز.

من جانبه، قال المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إن الجهاز طرح بيع 10 قطع أراض بأنشطة تجارية، بمنطقة منافذ البيع بمساحات 250 مترا للقطعة، كما تم طرح قطعة أرض بمنطقة الاستثمار الزراعى بمساحة 5 أفدنة تقريبا بنشاط زراعي، وتطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.