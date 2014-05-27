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رامسي: إصابة جديدة؟ انا أستمتع بالأجازة

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رامسي: إصابة جديدة؟ انا أستمتع بالأجازة رامسي: إصابة جديدة؟ انا أستمتع بالأجازة

نفي الويلزي آرون رامسي التقارير الأخبارية التى أشارت لإحتياج اللاعب لعملية جراحية في عضلة الفخض سيغيب على أثرها لثلاث أشهر.

وكتب رامسي تغريدة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "أرجوكم لاتصدقوا أخبار إصابتي، انا بخير وأستمتع الآن بأجازتي".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت يوم الثلاثاء لإحتياج صاحب الـ23 عاما لعملية جراحية في مكان الإصابة القديمة له، وهو ما نفاه اللاعب تماما.

وقاد رامسي أرسنال للعودة لمنصة التتويج من جديد من بوابة كأس إنجلترا، بهدف ثالث قاتل في الأوقات الأضافية في مرمي هال سيتي.

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