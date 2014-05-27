كيف تلّقت كيم صفعة شقيقها؟

تخلف الكثير من المشاهير عن حضور حفل زفاف Kim Kardashian وKanye West، إلا أن ثنائياً واحداً كان لتخلفه أثرٌ كبيرٌ على الحفل، إذ رغم الصداقة القويّة بين الثنائيين، وتأكيدهما مراراً أنهما سيكونان في الحفل، واختيار Kanye لـJay إشبيناً له، إلا أن الأخير وزوجته خذلا العروسين، ولم يلبّيا الدعوة.

وفي المقابل، سافر Beyonce و Jay Z إلى منتجع الهامتون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، بدلاً من السفر إلى فلورنسا لحضور حفل الزفاف.

وقد اكتفت Beyonce بنشر صورة لـ Kim و Kanye مع ابنتهما North على صفحتها الخاصّة في إنستغرام، حيث تمنّت للاثنين حياة سعيدة ومباركة وممتلئة بالحبّ.

ولكن، هل تشفع هذه الصورة لـBeyonce، التي من المرجّح أن تكون قد تغيّبت عن الحفل، خوفاً من استغلاله لمصلحة برنامج Kim.

صفعة أخرى تلقتها العروس بتغيّب شقيقيها Brody Jenner و Rob Kardashianعن حفل الزفاف، بسبب انشغالات خاصّة.

يُذكر أنّ Kim Kardashian و Kanye West يقضيان شهر العسل، الذي سيستمرّ 5 أيّام فقط، في منتجع Castlemartyr في إيرلندا.

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