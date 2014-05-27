عمر المرزوقي يطرح أحدث أغنياته "حبيبي" في أول تعاون مع يوسف العماني

أصدر الفنان عمر المرزوقي أحدث أغنياته المنفردةعنوان "حبيبي" مع الموزع حاتم المنصور، ومن كلمات وألحان الفنان يوسف العماني.

المرزوقي أكد أنه سعيد بالتعاون الأول مع الفنان يوسف العماني في السنغل الجديد كونه لوناً جديداً، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققه المرزوقي بإصدار عدة أغاني منفردة في الفترة الأخيرة منها "بلاد العز" و"شاورت قلبي" و"غلطة وسامحني"..

هذا وكان الموسم حافلاً هذا العام بالنسبة للمرزوقي الذي أحيا عدة حفلات في الخليج، وأطل ضيفاً على أكبر البرامج مثل "كلام نواعم"، كما قام بتصوير نفس الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

تبث الآن الأغنية عبر أثير الإذاعات الخليجية والعربية والتي حققت نجاحاً ملحوظاً خاصة وسيتم عرض الفيديو في أول يونيو على جميع القنوات الموسيقية الخليجية، ومن المقرر أن يضم عمر المرزوقي أغنية "حبيبي" إلي ألبوم منوع جديد سوف يصدر قريباً بمشاركة العديد من نجوم الخليج ومن توزيع شركة يونيفرسال ميوزيك.