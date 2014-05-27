لائحة الفائزين في مهرجان كان السينمائي

أسدل الستار على فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي بتسليم الفائزين جوائزهم التي استحقّوها عن جدارة نتيجة أعمالهم خلال الدورة الـ67 للمهرجان السنوي الشهير، الذي أقيم في قصر المهرجانات بالريفييرا الفرنسيّة.

وقد أسندت جائزة "السعفة الذهبيّة"، وهي الجائزة الأهمّ، إلى المخرج التركي Nuri Bilge Ceylan، عن فيلمه "Winter Sleep".

أما جائزة الإخراج، فكانت من نصيب الفيلم الإيطالي " The Wonders"، فيما حصدت فرنسا العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن تمثيل.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين بالجوائز:

Palme d’Or

Winter Sleep: Nuri Bilge Ceylan

Grand Prize

Le Meraviglie (The Wonders): Alice Rohrwacher

Best Director

Bennett Miller: Foxcatcher

Jury Prize – Tie

Mommy: Xavier Dolan

Goodbye To Language: Jean-Luc Godard

Best Screenplay

Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin, Leviathan

Best Actress

Julianne Moore, Maps To The Stars

Best Actor

Timothy Spall, Mr Turner

Camera d’Or

Party Girl: Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis

Short Film

Leidi: Simón Mesa Soto

Special Mention: Aïssa: Clément Trehin-Lalanne

Ja Vi Elsker: Hallvar Witzo

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