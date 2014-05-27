أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لائحة الفائزين في مهرجان كان السينمائي

Google+ Print
لائحة الفائزين في مهرجان كان السينمائي لائحة الفائزين في مهرجان كان السينمائي

الثلاثاء 27-05-2014 18:14

أسدل الستار على فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي بتسليم الفائزين جوائزهم التي استحقّوها عن جدارة نتيجة أعمالهم خلال الدورة الـ67 للمهرجان السنوي الشهير، الذي أقيم في قصر المهرجانات بالريفييرا الفرنسيّة.

وقد أسندت جائزة "السعفة الذهبيّة"، وهي الجائزة الأهمّ، إلى المخرج التركي Nuri Bilge Ceylan، عن فيلمه "Winter Sleep".

أما جائزة الإخراج، فكانت من نصيب الفيلم الإيطالي " The Wonders"، فيما حصدت فرنسا العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن تمثيل.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين بالجوائز:

Palme d’Or

Winter Sleep: Nuri Bilge Ceylan

Grand Prize

Le Meraviglie (The Wonders): Alice Rohrwacher

Best Director

Bennett Miller: Foxcatcher

Jury Prize – Tie

Mommy: Xavier Dolan

Goodbye To Language: Jean-Luc Godard

Best Screenplay

Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin, Leviathan

Best Actress

Julianne Moore, Maps To The Stars

Best Actor

Timothy Spall, Mr Turner

Camera d’Or

Party Girl: Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis

Short Film

Leidi: Simón Mesa Soto

Special Mention: Aïssa: Clément Trehin-Lalanne

Ja Vi Elsker: Hallvar Witzo

 

 

سلمى حايك من "كان": أنا لبنانية وفخورة بأصولي العربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي