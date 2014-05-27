لائحة الفائزين في مهرجان كان السينمائي

الثلاثاء 27-05-2014 18:14
أسدل الستار على فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي بتسليم الفائزين جوائزهم التي استحقّوها عن جدارة نتيجة أعمالهم خلال الدورة الـ67 للمهرجان السنوي الشهير، الذي أقيم في قصر المهرجانات بالريفييرا الفرنسيّة.
وقد أسندت جائزة "السعفة الذهبيّة"، وهي الجائزة الأهمّ، إلى المخرج التركي Nuri Bilge Ceylan، عن فيلمه "Winter Sleep".
أما جائزة الإخراج، فكانت من نصيب الفيلم الإيطالي " The Wonders"، فيما حصدت فرنسا العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن تمثيل.
وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين بالجوائز:
Palme d’Or
Winter Sleep: Nuri Bilge Ceylan
Grand Prize
Le Meraviglie (The Wonders): Alice Rohrwacher
Best Director
Bennett Miller: Foxcatcher
Jury Prize – Tie
Mommy: Xavier Dolan
Goodbye To Language: Jean-Luc Godard
Best Screenplay
Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin, Leviathan
Best Actress
Julianne Moore, Maps To The Stars
Best Actor
Timothy Spall, Mr Turner
Camera d’Or
Party Girl: Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis
Short Film
Leidi: Simón Mesa Soto
Special Mention: Aïssa: Clément Trehin-Lalanne
Ja Vi Elsker: Hallvar Witzo