«المصريين الأحرار»: الأمن ألقى القبض على شاب يرتدي نقاب بحوزته سلاح ناري

رصدت غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار فى تقريرها الأول عن سير عملية التصويت فى اليوم الثانى للإنتخابات الرئاسية، إبطال مفعول قنبلتين بدائيتين فى إحدى لجان مركز أخميم بسوهاج وكذلك حالات توجيه للناخبين، بالإضافة إلى تزايد الإقبال فى بعض اللجان وانخفاضه فى لجان أخرى.

وتمكنت الشرطة فى محافظة القليوبية من القبض على شاب متنكر فى زى إمرأة منتقبه وبحوزته سلاح نارى.. وهو يسير في شوارع قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية ، وبحوزته سلاح ناري وتم تسليمه لقوات الشرطة، وجار تحرير المحضر وعرضه على النيابة.