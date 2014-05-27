أمير سعودي يطالب بتسليح المعارضة السورية في لقاء مع رئيس المخابرات الإسرائيلية

طالب رئيس المخابرات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بتسليح المعارضة السورية، خلال نقاش عام جمعه، برئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، عاموس يادلين، في العاصمة بروكسل، الاثنين، بدعوة من صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة، لمناقشة القضايا المركزية المطروحة على جدول الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الأمير السعودي، في تصريحاته نقلتها قناة «سي إن إن» الأمريكية، إن الوضع في سوريا يشبه “الجرح الذي يحتاج إلى تنظيف”، مقترحًا إجراء عملية التنظيف تلك من خلال تسليح المعارضة، “على أن يتدخل المجتمع الدولي في وقت لاحق ويدعم المعارضة لإعادة بناء الدولة” والمساعدة على عدم وقوع السلاح بيد جماعات متطرفة تستغله لضرب الغرب كما جرى في أفغانستان بعد الحرب مع السوفيت.

وأضاف “الفيصل” أن “المعارضة السورية تريد الحفاظ على هيكل الدولة، ولم تطالب بإسقاطها بل تنظيفها من مرتكبي الجرائم”، على حد قوله، وحذر الأمير السعودي من مخاطر “إدارة الظهر” لسوريا، معتبرا أن ذلك سبق أن “جرى في أفغانستان وأدى إلى ما أدى إليه”.

من جانبه، قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يادلين، إن “هناك حاجة إلى تحييد الدعم الذي يصل إلى الأسد من الخارج”.

وكان «تركي»، وهو ابن الملك فيصل آل سعود، مديرًا للمخابرات العامة السعودية في الفترة ما بين 1979 و2001، وعمل سفيرًا للمملكة في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2005 و2007. ويشغل الآن منصب رئيس مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، ومحاضرا في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والغرب.

> أما الجنرال عاموس يادلين فكان طيارًا مقاتلًا في سلاح الجو الإسرائيلي، ثم نائبًا لقائد سلاح الجو، وملحقا عسكريا إسرائيليا في الولايات المتحدة، بين عامى 2004 و2006، ثم رئيسًا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، ويشغل حاليًا منصب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل.