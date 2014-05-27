مدير عام المجالس البلدية يزور أمانة منطقة تبوك ويشيد بأعمالها

قام المهندس جديع بن نهار القحطاني مدير عام المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بزيارة لأمانة منطقة تبوك.

وقد كان في استقباله المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة تبوك، حيث اطلع القحطاني على معرض مشاريع الأمانة الذي يعرض أعمال وخدمات ما تم تنفيذه والرؤية الإستراتيجية لمستقبل مشاريع المنطقة.

عقب ذلك وفي قاعة الاجتماعات شاهد المهندس القحطاني فلماً مرئياً عن المدن السياحية الساحلية والتي بدأ العمل فيها كنواة متميزة للسياحية البحرية.

وقد رحب المهندس العمري بمدير عام المجالس البلدية وقال إن هذه الزيارة لها مردود إيجابي في التواصل مع المجالس البلدية وتبادل الخبرات، وأثنى المهندس القحطاني على جهود أمانة تبوك، وقال إن ما شاهدته في المعرض ومن خلال الفلم المرئي وفي الميدان يعتبر بحق إنجازا متميزا ورائعا يحسب لأمين منطقة تبوك وسط هذا الدعم والرعاية من أمير منطقة تبوك ومن حكومتنا الرشيدة.