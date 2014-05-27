بالفيديو – أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا

صاروخ إبراهيموفيتش.. مهارات رائعة من رونالدو، كل هذا وأكثر كان في دوري أبطال أوروبا الذي توج به ريال مدريد بالفوز على أتليتكو.

وتُوج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوز كاسح برباعية على جاره أتليتكو مدريد 4-1 بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ليسدل الستار على موسم أوروبي شهد العديد من اللقطات التي لن تمح من الذاكرة.

وسرد موقع bleacher report تقريرا عن أفضل 10 أهداف هذا الموسم في دوري الأبطال، يُعيد FilGoal.com نشرهم ..

المركز العاشر

كريستيانو رونالدو ضد جالاتاسراي

على طريقة رونالدو البرازيلي، أحرز كريستيانو رونالدو نجم البرتغال هدفا رائعا في مرمي جالاتاسراي مختتم سداسية الملكي في مرمي الأتراك في دور المجموعات.

المركز التاسع

يايا تورية ضد فيكتوريا بلزن

الفيل الأفواري يايا تورية ومن على مسافة 25 ياردة خارج منطقة الجزاء، يُسدد صاروخية تسكن شباك بلزن ليقود سيتي لفوز خارج الديار في دور المجموعات.

المركز الثامن

إنسيني ضد بروسيا دورتموند

في مجموعة الموت ظهر المُميت لورينزو إنسيني ليضع ركلة حرة مباشرة بأفضل الطرق في مرمي دورتموند، ليقود نابولي لفوز أشعل التنافس في المجموعة التي صعد منها أرسنال ودورتموند في النهاية.

المركز السابع

مودريتش ضد كوبنهاجن

لوكا مودريتش لم يكتف بالمساهمة في صناعة الأهداف بشكل مستمر مع مدريد، ولكنه هذه المرة ساهم في إبهار الجميع بهدف أكثر من رائع في شباك كوبنهاجن في ختام دور المجموعات.

المركز السادس

دراكسلر ضد بازل

محمد صلاح يشارك فالكل يتابع، دراكسلر يُسجل فالكل يصفق، موهبة ألمانيا جوليان دراكسلر ينجح في لفت انتباه جميع من في الملعب بعد تسديدة سكنت شباك بازل أعلنت صعود شالكه لدور الـ16 من البطولة.

المركز الخامس

رؤول جارسيا ضد بورتو

لأنه موسم غير اعتيادي لأبناء سيميوني، فكتب راؤول جارسيا أسمه في قائمة أفضل أهداف الموسم الأوروبي بهدف في شباك بورتو آمن صدارة الأتليتي للمجموعة.

المركز الرابع

فلاديمير فايس ضد باريس سان جيرمان

في أول مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال، سجل فايس أول أهداف أولمبياكوس في البطولة في شباك باريس سان جيرمان، ولم يكن كأي هدف افتتاحي بل هدف أبهر إبراهيموفيتش شخصيا..فلك أن تتخيل.

المركز الثالث

دييجو ريباس ضد برشلونة

أقدام دييجو وضعت أقدام أتليتكو مدريد في نصف نهائي البطولة، بعد صاروخية مفاجأة في مرمي برشلونة، فشل بينتو في الوقوف أمامها.

المركز الثاني

هونتلار ضد ريال مدريد

سداسية قاسية أسكنها لاعبو مدريد في شباك شالكه، إلا أن هدف كلاس يان هونتلار الوحيد للفريق الألماني بقي في ذاكرة الملكي أكثر من الموج الأزرق.

المركز الأول

إبراهيموفيتش ضد أندرلخت

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