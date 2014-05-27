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يايا توريه: باريس سان جيرمان؟ شرف لي أن ألعب هناك

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يايا توريه: باريس سان جيرمان؟ شرف لي أن ألعب هناك يايا توريه: باريس سان جيرمان؟ شرف لي أن ألعب هناك

أكد الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي أنه شرف له إذا لعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ملمحا لرغبته بالانتقال لهناك.

وكان يايا توريه قد أبدى عدم رضاه عن وضعه الحالي مع فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي.

وقال توريه لصحيفة فرانس فوتبول "عندما تنظر للأهداف التي يريد باريس سان جيرمان تحقيقها، كيف يمكنك ألا تكون مهتما بناد مثله؟".

وأضاف "باريس سان جيرمان أصبح قوة أوروبية وسيكون شرفا أن أصبح جزء من هذا النادي يوما ما".

وكان يايا توريه قد انتقل من برشلونة الإسباني عام 2010 إلى مانشستر سيتي واستطاع أن يقود الفريق لتحقيق بطولتي دوري بالإضافة لبطولة كأس إنجلترا وبطولة كأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

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