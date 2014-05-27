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برشلونة يستهدف ضم هداف الكالتشيو

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برشلونة يستهدف ضم هداف الكالتشيو برشلونة يستهدف ضم هداف الكالتشيو

أ ش أ - أفادت الانباء بأن المدير الفنى الجديد لنادى برشلونه الاسبانى لويس انريكى يدرس التقدم بعرض لضم سيرو ايموبيلى مهاجم نادى تورينو فى ظل استمرار الشائعات حول مستقبل الايطالى الدولى.

ويعد ايموبيلى من أكثر اللاعبين المطلوبين بين الاندية الاوروبية بعد الموسم الممتاز مع ناديه حيث سجل اللاعب 22 هدفا فى الدورى الايطالى.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن انريكى يسعى لضم صاحب الـ24 عاما ليملأ الفراغ الذى تركه ديفيد بيا فى صفوف برشلونه منذ انتقاله من صفوف الفريق فى الصيف الماضى الى نادى اتليتكو مدريد الفائز بالدورى الاسبانى.

وأضافت أن برشلونه يدرس الامر بعناية ومع ذلك فإنه يواجه منافسة شرسة من جانب نادى بروسيا دورتموند الالمانى.

وكان يورجن كلوب المدير الفنى لدورتموند قد اعلن منذ اسابيع اعجابه باللاعب وسعيه لضمه فى موسم الانتقالات الصيفية.

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