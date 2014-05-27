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سان جيرمان يريد ضم كاندريفا من لاتسيو

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سان جيرمان يريد ضم كاندريفا من لاتسيو سان جيرمان يريد ضم كاندريفا من لاتسيو

أ ش ا - أفادت تقارير اليوم الثلاثاء بأن نادى باريس سان جيرمان بطل الدورى الفرنسى يسعى لضم أنطونيو كانديريفا نجم نادى لاتسيو الايطالى بعد فشله فى ضم إدن أزار نجم تشيلسى الانجليزى.

وكان نادى العاصمة الفرنسية مستعدا لتقديم عرض سخى لضم أزار نجم البلوز رغم انه تعرض لغرامة لانتهاكه قواعد اللعب النظيف المالية للاتحاد الاوروبى لكرة القدم.

ومع ذلك ذكرت سكاى سبورت ايطاليا أن المدير الفنى لوران بلان يرغب بشدة حاليا فى ضم الدولى الايطالى الذى قدم موسما متميزا فى صفوف فريقه.

كما جذب اللاعب الذى يملك عقده لاتسيو بالمشاركة مع اودينيزى اهتمام نادى يوفينتوس بطل الدورى الايطالى وليفربول الانجليزى الذى يسعى لتعزيز صفوفه بعد العودة للمشاركة فى دورى الابطال الموسم المقبل.

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