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مانشستر يونايتد يتقدم بعرض لضم جيرفينيو

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مانشستر يونايتد يتقدم بعرض لضم جيرفينيو مانشستر يونايتد يتقدم بعرض لضم جيرفينيو

أ ش أ - يستعد نادى مانشستر يونايتد الانجليزى للتقدم بعرض لضم جيرفينيو نجم هجوم نادى روما وصيف الدورى الايطالى.

وقدم الدولى الايفوارى موسما متميزا فى الدورى الايطالى مع نادى العاصمة الايطالية فى أول مواسمه فى ايطاليا بعد أن ضمه مدربه السابق فى نادى ليل الفرنسى رودى جارسيا.

وذكرت صحيفة اكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو هى قيمة الشرط الجزائى فى عقد جيرفينيو مع روما.

ويعتقد أن صاحب الـ26 عاما يسعى للحصول على مكافأة على أدائه هذا الموسم من خلال زيادة راتبه السنوى وتمديد عقده ولكن روما ليس فى وضع يسمح له ماليا بتلبية مثل هذه الطلبات من اللاعبين.

ومع ذلك يصر رودى جارسيا على الاحتفاظ بنجوم الفريق استعدادا للعودة للمشاركة فى دورى الابطال الموسم القادم.

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