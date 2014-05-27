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رسميا .. ماكليلي مديرا فنيا لباستيا الفرنسي

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رسميا .. ماكليلي مديرا فنيا لباستيا الفرنسي رسميا .. ماكليلي مديرا فنيا لباستيا الفرنسي

أعلن نادي باستيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عن تولي لاعب وسط فرنسا السابق كلود ماكليلي لقيادة الفريق لمدة عامين خلفا لفردريك هانتز.

وترك ماكليلي منصبه كمساعد مدرب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي من أجل المهمة الجديدة مع باستيا.

وعبر ماكليلي عن سعادته الكبرى لتولي المهمة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلًا: "هو تحدي مثير بالنسبة لي، لقد اتخذت القرار سريعا، أنا سعيد ومتحمس وسأبذل قصارى جهدي مع النادي".

ولعب ماكليلي 71 مباراة دولية مع الديوك الفرنسية، كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 2002 قبل انتقاله إلى تشيلسي اللندني، واختتم مسيرته كلاعب في باريس سان جيرمان عام 2011.

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