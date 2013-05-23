الجديد فى تشخيص وعلاج أورام الثدى بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

يقيم مستشفى القوات المسلحة " مصطفى كامل" بالإسكندرية المؤتمر العلمى الأول عن الجديد فى تشخيص وعلاج أورام الثدى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر الجارى برئاسة اللواء الدكتور مجدى شلبى مدير المستشفى.

وصرح اللواء الدكتور عصام ولاية سكرتير عام المؤتمر بأن فعاليات المؤتمر ستقام بقاعة المؤتمرات بالمستشفى حيث يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة واستشارى علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية، ويأتى هذا المؤتمر تزامنا لافتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة التى تم إنشاؤها بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.

وأشار الدكتور علاء قنديل أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن المؤتمر يناقش طرق التشخيص والكشف المبكر لأورام الثدى وكذلك أحدث طرق العلاج الجراحى والإشعاعى والكيميائى بالإضافة إلى أحدث النتائج فى مجال العلاج الهرمونى والعلاج الموجة فى أورام الثدى.