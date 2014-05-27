بايرن يجدد تعاقده مع بيزارو

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم كلاوديو بيزارو لمدة موسم واحد وحتى عام 2015.

بيزارو صاحب الـ35 عاما أنضم إلى بايرن عام 2012، مُحرزا الموسم الماضي 10 أهداف من أصل 17 مباراة.

وقال كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن في بيان عبر الموقع الرسمي: "كلاوديو أثبت مرة أخرى هذا الموسم مدى خطورته أمام المرمى ومدى أهميته للفريق".

وأضاف: "نحن سعداء بقدرتنا على مواصلة الاعتماد على خدماته".

وعبر بيزارو عن سعادته لتجديد تعاقده قائلًا: "أنا فخور للغاية بتواجدي في صفوف بايرن لمدة عام آخر، فهو أفضل نادي في العالم".

ولعب بيزارو في بايرن في الفترة بين 2001 و2007 قبل أن يعود في 2009 إلى فيردر بريمن الذي لعب له أيضا بين 1999 و2001.