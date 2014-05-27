اختاري معنا أكثر عارضات الأزياء أناقة

عرضنا في السابق العديد من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مختلف المحافل في العالم، وشاهدنا تألقهن بأجمل فساتين السهرات، ولكن منصات العروض هي عالمهن بالكامل، حيث تظهر احترافية كل واحدة منهن بشكل فريد.

في هذا الموضوع نختار لك أجمل 15 عارضة في عالم الموضة، فشاهدي الصور وأخبرينا بالأجمل بحسب رأيك...

- ناعومي كامبل Naomi Campbell

هي ملكة عروض الأزياء بلا منازع، كما أنها من أوائل العارضات السمراوات في هذا المجال، وعلى الرغم من أن ظهورها على منصات العروض قل بكثرة في السنوات الأخيرة إلا أنها تسعدنا بظهور مفاجئ من فترة إلى أخرى.

- كيت موس Kate Moss

من أشهر العارضات في العالم، ظهرت في عروض لا حصر لها في السابق وما زالت تظهر حتى الآن كوجه إعلاني للعديد من المصممين في العالم، ومنهم: Alexander McQueen.

- هايدي كلوم Heidi Klum

عرفت العارضة الألمانية هايدي كلوم كواحدة من أشهر العارضات في العالم، وهي الآن مذيعة ومن لجنة التحكيم في أحد برامج "الواقع" لتخريج المصممين.

- جيزيل بوندشين Gisele Bündchen

هي الوجه الإعلامي للعديد من العلامات التجارية، وقد حصلت على لقب أغنى العارضات في العالم خلال العام الماضي للمرة السابعة على التوالي.

- كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova

تعجبنا إطلالاتها على السجادة الحمراء، وكان اسمها من الأسماء البارزة في محافل الموضة وعروض الأزياء حول العالم.

- كارا ديليفين Cara Delevingne

هي أشهر عارضات هذا الجيل، عرفت بحاجبيها العريضين وشخصيتها المرحة التي جعلتها هدفاً لعدسات المصورين، وكانت العارضة الأكثر بحثاً على الإنترنت خلال العام الماضي.

- ميراندا كير Miranda Kerr

تتمتع ميراندا كير بوجه طفولي جذاب وجسم رائع أهلها لأن تكون واحدة من أشهر العارضات في العالم.

- ليندسي ويكسون Lindsey Wixson

تتميز هذه العارضة بوجه ناعم وشفاه ممتلئة تخفي تحتها فلجة بسيطة بين أسنانها، وقد جعلتها تلك الملامح الجذابة تظهر في العديد من المجلات وجلسات التصوير.

- جون سمولز Joan Smalls

هي من أجمل العارضات في العالم، تمتلك ملامح فريدة، وعظام خديها بارزة بشكل جميل جداً جعل مصممي الأزياء يتنافسون على حجزها للظهور خلال عروضهم.

- كارلي كلوس Karlie Kloss

تكرر اسم كارلي كلوس في العديد من عروض الأزياء خلال المواسم الماضية، وذلك لما تتمتع به من احترافية وتميز على منصات العرض.

- كوكو روشا Coco Rocha

تتمتع كوكو روشا بموهبة فريدة في التموضع خلال جلسات التصوير وعروض الأزياء، كما لديها مقدرة عالية على الظهور بصور جميلة كل مرة، مما جعلها هدفاً للمجلات العالمية ومصممي الأزياء.

- ادريانا ليما Adriana Lima

البرازيلية ادريانا ليما من أجمل عارضات الأزياء، وقد عرفت كواحدة من ملائكة فيكتوريا سيكريت، وتألقت على منصات عروضهم في المواسم الماضية.

- لو وين Liu Wen

على الرغم من قلة العارضات الأسيويات في هذا المجال إلا أن العارضة لو وين تميزت بينهن بملامحها الجميلة واحترافيتها خلال العروض.

- ايدي كامبل Edie Campbell

تتمتع هذه العارضة بموهبة كبيرة في تقمص الشخصيات المختلفة خلال عروض الأزياء، وقد حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء خلال حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية العام الماضي.

- جوردان دان Jordan Dane

تكرر اسمها خلال عروض الأزياء المقامة في المواسم الماضية باعتبارها من أجمل العارضات السمراوات وأكثرهن احترافية.

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