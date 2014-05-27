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اختاري إكسسواراتك من مجموعة Coach لهذا الموسم

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اختاري إكسسواراتك من مجموعة Coach لهذا الموسم اختاري إكسسواراتك من مجموعة Coach لهذا الموسم

الثلاثاء 27-05-2014 16:23

تستمر "كوتش"Coach في هدفها لتقديم تصاميم تناسب أسلوب حياة عالمي وفي موسم الربيع لهذه السنة تقدم تشكيلة حديثة وراقية. عبارة عن مجموعة مبنية على لوحة ألوان مميزة تتضمن الأسود والبني الغني إضافة إلى ألوان موسمية لتعطي مظهر أنيق وحيوية. وهناك حقيبة "البورو" Borough ذات الشعبية الكبيرة والتي أُعيد تقديمها بألوان وتصاميم جديدة منها التخطيط العريض الرائج حالياً. تتوفر الحقيبة بألوان ربيعية مثل البرتقالي المائل للحمرة ودرجات مختلفة من البني والبيج والرمادي بالاضافة الى حقيبة "بوندد" Bonded والمصنوعة من الجلد الأنيق لتأخذكم لمستوى جديد من الرقي ، مصنوعة من جلد البايثون البارز وجلد التمساح المصبوغ باللون البني الغني وغيرها من الجلود المنقوشة، أما الأحذية فهناك تصميم "إيسلا" Isla المصنوع من جلد الثعبان بتفاصيل صناعية وتصميم "بيكستون" Pexton البوهيمي ذو الخياطة الملونة على الحافة. وتصميم "راير" Ryer بتفاصيل محاكة وأيضا بكعب متوسط الإرتفاع وغيرها.
شاهدي صوراً من مجموعة Coach المميزة وأخبرينا رأيك.

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سيدتي