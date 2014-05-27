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رئيس أركان حرب القوات المسلحة: من لم يشارك في الانتخابات مخطىء في حق وطنه

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة: من لم يشارك في الانتخابات مخطىء في حق وطنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة: من لم يشارك في الانتخابات مخطىء في حق وطنه

الفريق محمود حجازي

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، أنه لم يرصد حتى الآن أي شكاوي مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

ودعا الفريق حجازي ـ في تصريح خاص لقناة (دريم 2 ) الفضائية اليوم (الثلاثاء) ـ كافة طوائف الشعب المصري للذهاب إلى مقار اللجان والادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية…مناشدا إياه بإدراك التحديات التي تواجه البلاد حاليا.

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أن 400 الف فرد من القوات المسلحة والشرطة المدنية مازالوا منتشرين فى كافة شوارع البلاد بهدف توفير المناخ الآمن والملائم لسير العملية الانتخابية.

وأضاف الفريق حجازي أن كل من قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية أخطأ في حق القوات المسلحة والشرطة المدنية التي تقوم بحمايته كما أخطأ في حق وطنه.

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