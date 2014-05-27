عمرو موسى يؤكد ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المواطنين، ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية من أجل بناء الوطن، مشددا على ضرورة الخروج بمصر من الممر المظلم.

وقال موسى -في تصريح خاص لقناة (التحرير) اليوم الثلاثاء- “لقد اتفقنا على عملية التمهيد لاعادة بناء مصر وأولها الدستور واليوم اختيار الرئيس وفي ظرف شهور قليلة نختار البرلمان”، مضيفا أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات ليست ثورية ولا وطنية.

وأعرب “موسى”، عن أمله في أن تزيد نسبة إقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن ما يزيد عن 50 % ، لافتا الى أن نسبة الاقبال خلال الاستفتاء على الدستور بلغت حوالي 38%.