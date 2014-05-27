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بالفيديو.. إكرامي: اللي مش هينزل الانتخابات خاين

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بالفيديو.. إكرامي: اللي مش هينزل الانتخابات خاين بالفيديو.. إكرامي: اللي مش هينزل الانتخابات خاين

كابتن اكرامي في الجامعة العمالية

أدلي الكابتن إكرامي ، حارس مرمي النادي الأهلي السابق ، بصوته في اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية وذلك بالمدينة العُمالية في مدينة نَصر.

وتابع إكرامي قائلاً ” الانتخابات المرادي آخر رصة ، ولا يجب إضاعتها وأطالب الجميع بالنزول للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي مهما كان الاختيار ، والي مش هينزل في الوقت دا يعتبر خاين ومايطالبش بأي حق في الفترة الجاية”.

وفي نفس السياق أكد إكرامي لوكالة أنباء “ONA” ، أنه حرص علي متابعة الأخبار أمساً من  وكالات الأبناء وأشاد بدور الجيش والشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية.

حرص “إكرامي” علي إلتقاط الصور التذكارية مع عدد من معجبينه أمام لجنة الاقتراع وتبادلَ أطراف الحديث مع مجموعة من الناخبين.
> يُذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تنتهي اليوم في تمام العاشرة مساءاً ، بعد أن أعلن عن ذلك أمين اللجنة العليا للانتخابات ، عبدالعزيز سالمان ، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق.

 

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أونا

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