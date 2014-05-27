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غرفة عمليات شكاوى المرأة تتلقى 111 شكوى خلال اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

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غرفة عمليات شكاوى المرأة تتلقى 111 شكوى خلال اليوم الأول لانتخابات الرئاسة غرفة عمليات شكاوى المرأة تتلقى 111 شكوى خلال اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة

تلقت غرفة العمليات الخاصة بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة (111) شكوى خلال اليوم الأول من الانتخابات من 21 محافظة.

وصرحت الدكتورة فاطمة خفاجى مديرة المكتب بأنه تم تلقى 38 شكوى من محافظتي القاهرة والجيزة بنسبة 43% من مجموع الشكاوى وتلتها محافظة الإسكندرية بعدد (15) شكوى بنسبة 14%, ثم جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد (12) شكاوى بنسبة 11%، أما القليوبية فعدد الشكاوى الواردة منها هو (7) شكاوى بنسبة 6% تليها محافظة الغربية بعدد (5) شكاوي بنسبة 4%.

وقالت مديرة المكتب إن محاميي المكتب رصدوا وتابعوا سير العملية الانتخابية داخل العديد من لجان الاقتراع حيث تم ملاحظة إقبال عدد كبير من النساء من كافة الأعمار بجميع اللجان للإدلاء بأصواتهن، وتعاون رجال الشرطة والجيش مع الناخبات وتوجيهن للجان الانتخابية، علاوة على وجود جهاز القاريء الإلكتروني في معظم اللجان، ووجود عدد من القاضيات في لجان الاقتراع للسيدات.

وأشارت إلى أنه تم رصد وجود مراقبين من كافة الدول العربية ومن الاتحاد الأفريقى ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني في معظم هذه اللجان، حيث يقوم القضاة بتيسير عملهم بجميع اللجان، بالإضافة إلى وجود لوحة إرشادية مع كل ضابط جيش مكلف بخدمة اللجنة توضح أنواع التصاريح الصادرة للمراقبين من جانب اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت خفاجي أن الشكاوى التي تلقاها المكتب تنوعت ما بين التعطيل أو المنع أو الإهانة من جانب القضاة بنسبة 25% ، وبعد المسافة بين السكن أو اللجنة أو تغيير اللجان بنسبة 24%، وشكاوى لجان الوافدين بنسبة 16%، وإغلاق اللجان على فترات أو فتحها في وقت متأخر 5%، وعدم وجود الأسماء في قائمة الناخبين 5%، وشكاوى أخرى بنسبة 25%.

وأكدت أن مكتب الشكاوى قام بتحويل تلك الشكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات .. مشيرة إلى أنه جرى الاتصال بغرفة العمليات بوزارة الداخلية لتمكين أحد المراقبين من دخول لجنة الاقتراع وقد قامت الداخلية بحل هذه المشكلة في أقل من نصف ساعة.

يذكر أن مكتب الشكاوى قام بتخصيص الأرقام التالية لتلقى شكاوى السيدات وحلها فى الحال، وذلك عبر أرقام 01127744249 – 01015521608 – 01007525600 ، والرقم المجانى : 08008883888 – الفاكس : 33444677.

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