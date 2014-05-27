الزند: شعب مصر لن ينسى الدور الوطني للقضاة

أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر عن تقديره وتقدير مجلس إدارة النادي، للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين قاموا بمهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، لما بذلوه من جهد كبير من أجل إنجاح العملية الانتخابية وإدلاء المواطنين بأصواتهم بحرية كاملة وتامة.

وقال المستشار الزند، – في رسالة وجهها اليوم إلى جموع قضاة مصر – “لقد تحملتهم الأمانة وأنتم أهل لها، فلا تلتفتوا للشائعات المغرضة التي يسعى مروجوها للنيل من عزيمتكم، واعلموا أن شعب مصر لن ينسى دوركم الوطني في هذه المرحلة أو في المراحل السابقة أو اللاحقة من تاريخ مصرنا العزيزة”.

أ ش أ