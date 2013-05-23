قوات حرس الحدود الجزائرية تضبط طنين من المخدرات على الحدود

تمكنت عناصر حراس الحدود الجزائرية اليوم من ضبط طنين من المخدرات بالقرب من الشريط الحدودى لغرب البلاد ببلدية القصدير بولاية النعامة قادمة من المغرب.

وذكر الوقع الإلكترونى لصحيفة "الخبر" الجزائرية، أن قوات حراس الحدود تمكنت من إحباط عملية إدخال هذه الكمية من المخدرات التى كانت على متن مركبة فيما لاذ سائقها بالفرار فى جنح الظلام.

وأضافت الصحيفة، أنه هذه الكميات كانت المخدرات معبأة بأحكام داخل أكياس تزن كل واحدة منها 20 كلج وبداخل كل منها قطع من 500 جرام إلى 1كلج، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن فتحت تحقيقا فى الحادث لمعرفة ملابسات.