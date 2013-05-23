مرض التصلب المتناثر m.s يهاجم جدار الأعصاب بأجسام خطيرة

أكد الدكتور حسام إبراهيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة بنها، أن m.s مرض التصلب المتناثر هو مرض شائع، ويسهم فى مهاجمة جدار الأعصاب بأجسام خطيرة، ومعروف أن تدمير جدار الأعصاب يفقده وظيفته.

ويشير إبراهيم إلى أن هذا المرض يصيب الأعمار من جميع الفئات العمرية، وهو مرض غير معروف السبب، كما أنه قد يظهر فى صورة بسيطة أو صور متعددة الشدة لدرجة أنه قد يحدث فى شكل إصابة لجهاز الأعصاب، ويهدد الحياة وتجعل المريض يحتاج إلى العناية المركزة لفترات طويلة، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتمد على عدد الأعصاب التى يصيبها، ومن أشهر حالات هذا المرض هو إصابة العصب البصرى الذى قد يترك أثراً مؤقتاً من تدهور الإبصار أو حتى أثرا دائماً إلى درجة فقدان الإبصار.

وأكد إبراهيم أن العلاج الرئيسى لهذا المرض الذى كان يستخدم فى الفترات السابقة كان يعتمد على مشتقات الكورتيزون بدرجات عالية، لكن فى السنوات الأخيرة ظهرت علاجات متخصصة لهذا المرض يعتمد فى جوهرها على مادة الإنترفيرون المستخدم فى علاج حالات متعددة من إصابات الجهاز المناعى والتى تستخدم فى علاج حالات الفيروسات الكبد الوبائى، ولكن حتى الآن لم نصل إلى علاج لهذا المرض الخطير وما زالت الأبحاث قائمة حول هذا المرض ومعرفة الأسباب الرئيسية حول الإصابة بهذا المرض، والوصول إلى أحدث العلاجات لهذا النوع من خلال المتابعات للأبحاث الطبية الدولية والمتقدمة حول أمراض الأعصاب بصفة عامة.