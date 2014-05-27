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المذيع علي بيجامة: «السيسي محترم جابلي النضّارة بس لسه مخدتهاش»

  • مصر
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«أنا عايز النضارة بتاعتي»، أول ما قاله علي بيجامة، المذيع بقناة «دريم 2»، تعليقًا على واقعة اعتداء «حرس المشير عليه أثناء خروج الأخير من لجنته الانتخابية».

يقول «بيجامة» لـ«المصري اليوم»: «توجهت لمقر لجنة السيسي الانتخابية، علشان أقول للرئيس سؤال (شايل إيه للغلابة اللي أنا لابس لبسهم)، ولكني أخدت (بوكس)».

ويضيف: «الراجل طلع محترم، وجابلي النضارة، بس لسه مخدتهاش لحد دلوقتي، وأنا في رحلة البحث عن النضارة».

نال «بيجامة» ضربة بـ«البوكس»، بعدما حاول الاقتراب من السيسي، أثناء خروج الأخير من لجنته الانتخابية، وكان مرتديًا «بيجامته المقطعة» وماسكًا بيده ميكروفون قناة «دريم 2».

«علي بيجامة» يُقدم برنامجًا يوميًا يذاع في السابعة مساًء على قناة «دريم 2» باسم «بيجامة وشعب وصورة رئيس».

كان السيسي أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها مع المرشح حمدين صباحي، في مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، حينما وقعت هذه الواقعة التي قام على أثرها بإرجاع نظارة «بيجامة» عن طريق أحد المصوّتين إليه بعد أن سقطت عنه عقب اعتداء الحراس عليه.

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