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الإسماعيلي يفاوض سمير ' الداخلية ' .. ويصرف النظر عن تمساح

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الإسماعيلي يفاوض سمير ' الداخلية ' .. ويصرف النظر عن تمساح الإسماعيلي يفاوض سمير ' الداخلية ' .. ويصرف النظر عن تمساح

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن ناديه يجرى مفاوضات مع أحمد سمير جناح الداخلية من اجل التعاقد في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "المدير الفني ريكاردو طلب الدعم في عدد من مراكز الفريق من بينها الجناح الأيسر".

وأضاف "الإسماعيلي يحاول حاليا الوصول إلى اتفاق مع نادى الداخلية للحصول على خدمات اللاعب".

وأوضح أبو السعود أن ناديه أنهى فكرة التعاقد مع أحمد تمساح مهاجم الداخلية بعد تمسكه بالبقاء في صفوف فريقه.

وكان نادى الداخلية قد أعلن عن تلقيه عرضا من النادي الإسماعيلي للتعاقد مع أحمد تمساح وأحمد سمير، وحدد مبلغ مليون جنيه لكل لاعب من اجل الاستغناء عنهما.

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