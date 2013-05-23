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ارتفاع أسعار الشموع بالقاهرة والجيزة جنيهاً للعبوة

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ارتفاع أسعار الشموع بالقاهرة والجيزة جنيهاً للعبوة ارتفاع أسعار الشموع بالقاهرة والجيزة جنيهاً للعبوة

ارتفعت شمع الإضاءة بكافة أصنافه، خاصة الأصناف الشعبية ذات اللون الأبيض بمحافظتى القاهرة الجيزة، بسبب زيادة الطلب مع توافر المعروض منه لدى محلات السوبر ماركت والعطارة والبقالة والمكتبات، مسجلاً زيادة قدرها جنيها لكل عبوة من الأحجام الثلاثة التى يباع بها.

وتحتوى عبوة الشمع الواحدة على 10 شمعات، ويباع المستهلك بأسعار 3.5، 5، 7 جنيهات، بحسب حجم الشمعة، بزيادة قدرها جنيها واحد لكل عبوة، عما كان عليه قبل موسم الصيف، وبزيادة قدرها جنيها ونصف الجنيه بالمقارنة بموسم الصيف الماضى.

وتباع دستة الشمع الواحدة للتجار بمبلغ 39، 57، 81 جنيها، ويكون هامش الربح فى العبوة الواحدة حوالى 25 قرشاً للتاجر.

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مصر 365

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