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البحرين تسعى للاستفادة من التجربة الحقوقية المغربية

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البحرين تسعى للاستفادة من التجربة الحقوقية المغربية البحرين تسعى للاستفادة من التجربة الحقوقية المغربية

أعلن وزير شئون حقوق الإنسان البحرينى، رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المغربية فى مجال حقوق الإنسان، وأشاد الوزير البحرينى "صلاح على" بالتجربة المغربية على مستوى العدالة الانتقالية وتحديث منظومات وآليات النهوض بحقوق الإنسان، مؤكدا أنها تعتبر نموذجا يحتذى به.

وأعرب المسئولون المغاربة عن استعداد المغرب تقاسم التجربة التى أكملوها فى مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وأجرى الوزير البحرينى على رأس وفد، مباحثات مع عدد من مسئولى القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان انطلاقا من "رغبة مملكة البحرين فى الانفتاح على التجربة المغربية فى مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية".

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