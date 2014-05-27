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مدير أمن القاهرة: «انفجار مصر الجديدة» بعيد تماما عن اللجان الانتخابية

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مدير أمن القاهرة: «انفجار مصر الجديدة» بعيد تماما عن اللجان الانتخابية مدير أمن القاهرة: «انفجار مصر الجديدة» بعيد تماما عن اللجان الانتخابية

اللواء علي الدمرداش

أكد اللواء علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أن الانفجار المحدود الذى وقع فى وقت سابق اليوم “الثلاثاء” بمصر الجديدة بعيدا تماما عن محيط اللجان والمقار الإنتخابية و لم يؤثر على مجريات سير العملية الإنتخابية على الاطلاق .

وأضاف اللواء الدمرداش، أن التحريات المبدئية تشير إلى أن أحد العناصر التخريبية كان يحمل عبوة بدائية التى انفجرت إلا أنه نظرا للتواجد الأمنى المكثف بكافة الميادين بالمحاور، وأمام اللجان فقد قام بالتخلى عنها، ووضعها فى وسط قمامة بعقار تحت الإنشاء، وأنها انفجرت تحت تأثير حرارة الطقس .

وأكد مدير الأمن، أن الاجراءات الأمنية المشددة، وقرب احتفال المصريين بانتهاء هذا العرس الديمقراطى، وفشل محاولات تنظيم الإخوان الإرهابى فى زعزعة الإستقرار الأمنى هو ما قد يدفعهم إلى اللجوء لمثل هذه المحاولات اليائسة التى لم تؤثر على سير العملية الإنتخابية ..مشددا على أن رجال الأمن عازمون على العبور بمصر إلى بر الأمان مهما كلفهم ذلك من مشقة وتضحيات.

أ.ش.أ

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