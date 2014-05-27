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قاضي يحرر محضر ضد مواطن بتهمة التعدي والتطاول عليه بالوادي الجديد

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قاضي يحرر محضر ضد مواطن بتهمة التعدي والتطاول عليه بالوادي الجديد قاضي يحرر محضر ضد مواطن بتهمة التعدي والتطاول عليه بالوادي الجديد

اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد

شهدت  لجنة مدرسة الأمل بمدينة الوادي الجديد واقعة قيام القاضي المشرف علي اللجنة بتحرير محضر ضد مواطن بتهمة التعدي والتطاول عليه أثناء تأدية عمله.

وتلقي اللواء نبيل العشري مدير امن المحافظة أخطاراً يفيد بتحرير احد القضاة المشرفين علي الانتخابات محضرا ضد احد المواطنين.

وتبين قيام القاضي المشرف علي لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة بتحرير محضر ضد ” عبد الفتاح جمعة ” موظف بديوان عام محافظة الوادي الجديد ومقيم بمدينة الخارجة يتهمه فيه بالتعدي عليه باللفظ داخل اللجنة الانتخابية  وقال اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن المحافظة في تصريحات خاصة ” لوكالة أونا ” إن المستشار عاطف الزيني المحامي لنيابات الوادي الجديد أمر باحتواء المشكلة وحفظ المحضر الخاص بالواقعة وأمر بعودة المواطن مرة أخري إلي اللجنة والإدلاء بصوته فيها.

تجدر الإشارة الي ان القاضي المشرف علي لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة قام أمس بمنع دخول الصحفيين للجنة بالرغم من حملهم تصاريح.

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أونا