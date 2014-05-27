القبض على 7 من تنظيم الإخوان بالفيوم واحتواء أزمة بين القضاة وقوات الشرطة

ألقت قوات مكافحة الشغب بمديرية أمن الفيوم القبض على 2 من عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ليرتفع عدد من تم القبض عليهم من مثيري الشغب إلى 7 أشخاص بينهم تلميذين وضعا عبوة ناسفة بمدرسة مطرطارس خلال يومي الانتخابات .

كانت الدوريات المنتظمة لرجال القوات المسلحة وقوات مكافحة الشغب التي تجوب الشوارع والميادين بطابور من المدرعات والسيارات المصفحة وعربات نقل الجنود رافعة أعلام مصر , قد لعبت دوراً هاماً في تراجع تظاهرات أعضاء تنظيم جماعة الإخوان والذين اكتفوا ببعض الفعاليات بالأماكن النائية بعيداً عن أماكن اللجان والمقار الانتخابية .

ومن جهة أحتوى اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم , و العميد محمد الشامي مدير المباحث أزمتين أطرافها بعض رؤساء اللجان ورجال شرطة كادت تتسبب في مشكلة واتبعت المديرية الإجراءات القانونية للتحقيق في الواقعتين الأولى وقعت عندما طلب رئيس لجنة من أمين شرطة كرسي وعندما رفض تم التعدي عليه , والثانية عندما رفض رئيس لجنة السماح لقوات الشرطة بتفتيش سيارته , حرر أمين الشرطة الأول مذكرة ضد قاضى يتهمه بالتعدي عليه .

ونفى مصدر أمنى الأنباء التي ترددت عن تغيير لجنة مناشى الخطيب إلى مقر لجنة أخرى لأنها قرية تضم عدد كبير من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان , وقال بموافقة اللجنة العامة للانتخابات إن اللجنة صدر قرار بنقلها إلى قرية مجاورة منذ فترة ما قبل الانتخابات .