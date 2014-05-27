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محافظ القاهرة: العالم كله يتابع الانتخابات وعلينا أن نبهر العالم بقوة المشاركة

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محافظ القاهرة: العالم كله يتابع الانتخابات وعلينا أن نبهر العالم بقوة المشاركة محافظ القاهرة: العالم كله يتابع الانتخابات وعلينا أن نبهر العالم بقوة المشاركة

محافظ القاهرة

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن العالم كلة يتابع الانتخابات وينظر الي بترقب وعلينا ان نبهر العالم بقوة المشاركة في تحقيق ثاني خطوات خارطة الطريق مما يعكس وعي وإرادة الشعب.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة في تامين اللجان الانتخابية وضمان نزاهة العملية الانتخابية .

وأكد جلال ان الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الثاني واهم خطوة في خارطة الطريق والاهم في تاريخ مصر المعاصر وحث المواطنين علي المشاركة الفعالة في تشكيل تاريخ الوطن في هذه اللحظة الفارقة بالنزول الي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لأي من المرشحين موكدا ان مؤسسات الدولة تقف علي الحياد التام.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة اليوم اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية لليوم الثاني علي التوالي وقد بدأ جولته بتفقد اللجان في احياء المنطقة الجنوبية مستهلا جولته بتفقد لجان مدرسة (البهية البرهامية ) بشارع بور سعيد – حي السيدة زينب ومدرسة(دار الطليعة الاعدادية ) بشارع المبتديان كما تفقد لجنة الوافدين بمدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب ثم مدرسة (علي الجارم ) بحي مصر القديمة ومدرسة (حدائق المعادي القومية ) بحي المعادي ومدرسة (القناة التجريبية ) بزهراء المعادي ومدرسة (مركز شباب المعصرة ) طريق الاوتوستراد – بحي المعصرة.

كما تابع المحافظ تفقد عدد من مدارس المنطقة الشرقية لمتابعة سير العملية الانتخابية بها بدأت بزيارة مدرسة (عبد العزيز ال سعود) بحي النزهة ومدرسة (الثورة التجريبية ) بحي مصر الجديدة و(الجامعة العمالية) بحي شرق مدينة نصر ومدرسة (المستقبل التجريبي ) بحي شرق مدينة نصر ومدرسة ( السعدية للتعليم الاساسي) بحي غرب مدينة نصر.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء سامي سعد زغلول قائد قوات حماية تامين القاهرة ونواب المحافظ ورؤساء الاحياء المعنيين وعدد من قيادات المحافظة وعدد من قيادات الامن.

أ ش أ

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