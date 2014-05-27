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وزارة الصحة : إصابة 9 مواطنين بـ 6 محافظات أثناء إدلائهم بأصواتهم

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وزارة الصحة : إصابة 9 مواطنين بـ 6 محافظات أثناء إدلائهم بأصواتهم وزارة الصحة : إصابة 9 مواطنين بـ 6 محافظات أثناء إدلائهم بأصواتهم

وزارة-الصحة-والسكان-

أعلنت لجنة إدارة الأزمات بوزارة الصحة والسكان اليوم إصابة 3 مواطنين أحدهم باشتباه كسر بالساعد الأيمن بمحافظة الدقهلية داخل لجنة مدرسة عطية السيد أحمد ، والثانية اشتباه كسر باليد اليمنى بشمال سيناء داخل لجنة مدرسة بئر العبد الأعدادية، وحالة أخرى بجرح قطعى بالذراع الايسر.

كما وقعت 6 حالات مرضية من بينهم نزيف من الانف لمستشار بلجنة مدرسة قرية أدم غرب النوبارية بالبحيرة، ومستشار لجنة مدرسة السمان الابتدائية بالجيزة بهبوط بالدورة الدموية ، فيما أصيب مواطن اخر بمغص كلوى داخل لجنة مدرسة مصطفى كامل الابتدائى.، كما وقعت حالة مرضية اخرى بالدقهلة غيبوبة سكر داخل مدرسة تمى الامديد بالمنصورة.

وأصيب مساعد أول فى بنى سويف بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة الساحة الشعبية ، وفى المنيا أصيب رائد شرطة بمغص كلوى داخل لجنة مدرسة بنى مزار القيس الابتدائية.

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