ريهانا تفاجئنا دائماً بإطلالتها المتجدّدة

Rihanna المغنيّة السمراء الأكثر شهرة في العالم، من مواليد جزيرة باربيدوس في 20 شباط 1988. وقد استطاعت، منذ انطلاقتها عام 2003، أن تحقق العديد من الأرقام القياسيّة على الصعيد الفني، حيث فازت بجائزة الفنان الأكثر مبيعاً في التاريخ، إذ باعت أكثر من 150 مليون أغنية حول العالم. وعلاوة على ذلك، استطاعت أن تُثبت نفسها في عالم الأزياء والأناقة، وأصبحت أيقونة في الموضة، بتكريس من مجلس مصمّمي الأزياء الأمريكيين، الذي سيمنحها اللقب في الثاني من حزيران المقبل؛ لتصبح نجمة متألقة على جميع الأصعدة.

جرأتها في اختيار ملابسها، وذوقها المتميّز في الموضة، والذي لا يُشبه ذوق أحد بتاتاً، جعل منها الأيقونة التي هي عليها اليوم، بحيث لم يسبقها إلى ذلك إلا قلائل، من عمالقة الفنّ، مثل: Madonna، Michael Jackson، وCher... نستطيع أن نصف أسلوبها بأنه متمرّد في نصفه، ودائم التجدد في النصف الثاني، بفضل مظهرها الخارجي، الذي يلعب دوراً أساسيّاً في نجاحها المهني. لذلك تعمد هذه الفنانة، في كلّ عام، إلى تغيير إطلالتها بشكل جذري. في البداية، كانت تلك الفتاة السمراء الناعمة، بشعرها الطويل وملابسها المستوحاة من موطنها الأم، ثمّ ما لبثت أن تمرّدت على تلك الفتاة بإطلاقها ألبوم Good Girl Gone Bad أو "الفتاة الطيّبة تتحوّل إلى فتاة قويّة"، حيث عمدت إلى قصّ شعرها وصبغه باللون الأسود الكالح، وبدأت باختيار الملابس الجريئة السوداء اللون في أغلب الأحيان، إضافة إلى الكثير من الاكسسورات المعدنية. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الفتيات حول العالم مهووسات بأسلوبها المتميّز. بعد ذلك، انتقلت من الشعر الأسود إلى الأحمر، وإلى إطلالات أكثر أنثوية، مع لمسة من التطرّف، قبل أن تعود بعد ذلك إلى الشعر الأسود. لكنها في هذه المرة تركته طويلاً، لتنتقل من ثَمَّ إلى اللون الأشقر وإطلالات كانت من الأجمل في مسيرتها، حيث بدأت تختار الفساتين الطويلة والملابس الأنيقة. لكنّها في المقابل لا تخشى إبراز الجانب الذكوري في شخصيّتها، عن طريق ارتداء ملابس تستعيرها من خزانة الرجل، مثل قمصان الجيرسي والملابس الرياضية والأحذية الضخمة. وقد اعتمدت هذا الأسلوب في الفترة الأخيرة، حين حلقت شعرها من الجانب بتسريحة متمرّدة. أمّا اليوم، فقد عادت Rihanna إلى الأسلوب الأنثوي، حيث رأيناها مؤخّراً في إطلالة رائعة، في حفل Met Gala، حين ارتدت تصميماً من Stella McCartney، هو عبارة عن تنّورة طويلة وقميص مقصوص من اللون الأبيض، زيّنته بمجوهرات ماسيّة كبيرة. وكذلك فعلت في عرض مجموعة Dior Cruise، حيث ارتدت فستاناً زهريَّ اللون، من توقيع الدار، فبدت غاية في النعومة والجمال.

إطلالات Rihanna المتجدّدة، وأسلوبها الجريء والمميّز، يجعل جمهورها من المعجبين في حالة ترقب دائمة للّوك المقبل، الذي ستظهر به، ويجعلها إحدى أهمّ أيقونات الموضة في عصرنا هذا. شاهدي أجمل إطلالات النجمة السمراء، عبر السنين، واستوحي منها ما شئت.

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