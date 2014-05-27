التنورة التول في لوك جديد من الليدي غاغا

منذ أن أصبحت الليدي غاغا Lady Gaga الوجه الإعلاني لدار Versace أصبحنا نشاهدها من فترة لأخرى بإطلالات واقعية نوعاً ما وهذا ما كان بعيداً عنها تماماً في السابق.

غادرت النجمة شقتها الواقعة في نيويورك للبارحة بلوك جعلها تبدو كأحد أميرات القصص الخيالية حيث ارتدت تنورة تول كبيرة باللون الأبيض مع جاكيت بيجي جميل ، وأكملت اللوك بحقيبة سوداء و نظارة شمسية بينما تركت شعرها الأشقر الطويل منسلاً على أكتافها .

كانت تنانير التول خياراً للعديد من النجمات خلال الفترة الماضية فما رأيك بها ، وهل أعجبتك إطلالة الليدي غاغا ؟