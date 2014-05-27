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بالفيديو - أبرز 4 أهداف في مشوار الصخرة وائل جمعة

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بالفيديو - أبرز 4 أهداف في مشوار الصخرة وائل جمعة بالفيديو - أبرز 4 أهداف في مشوار الصخرة وائل جمعة

وضع وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب وواحد من أفضل مدافعي القارة السمراء عبر تاريخها نهاية لمشواره الكروي بعد أن أعلن اعتزاله رسميا عقب مباراة فريقه أمام النجم الساحلي.

أهداف المدافعين قد تكون قليلة ولكنها قد تصبح مؤثرة، وائل جمعة لم يكن من نوعية المدافعين الهدافين إلا أنه سجل الكثير من الأهداف الحاسمة نستعرض أبرز 4 أهداف منها.

1 - أمام إنبي (كأس السوبر المصري 2005)

تعثر الأهلي بطل الدوري أمام إنبي بطل الكأس في كأس السوبر 2005 ليحتكم الفريقين لوقت إضافي إلا أن وائل جمعة لم ينتظر سوى مرور 3 دقائق منه حتى سجل هدفا حاسما منح به الأهلي ثاني ألقابه في البطولة.

2 - أمام القطن (دوري أبطال إفريقيا 2008)

أبرز أهداف وائل جمعة مع الأهلي بعد أن سجل في شباك القطن الكاميروني الهدف الافتتاحي بمباراة الذهاب لنهائي لدوري الأبطال، هدف ساهم به الصخرة في استعادة لقب البطولة التي خسرها الأهلي في 2007 من النجم الساحلي.

3 - أمام الإسماعيلي (دوري أبطال إفريقيا 2010)

المباراة الافتتاحية في دور المجموعات كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يأتي وائل جمعة بالإنقاذ في الدقيقة 93 بهدف معتاد للأهلي في الثواني الأخيرة.

4 - أمام الاتحاد (دوري 2010-2011)

رحلة الأهلي في العودة من التأخر بـ7 نقاط أمام الزمالك للفوز بدرع الدوري لم تكن سهلة على الإطلاق إذ مر بالعديد من الصعوبات منها مباراة الاتحاد السكندري التي تعقدت تماما حتى سجل وائل جمعة هدفا من ضربة جزاء قبل النهاية بـ10 دقائق.

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فيديو اليوم السابع

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