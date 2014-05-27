كيف تفوّق القبطان علي ونور على زملائهما النجوم؟

أثار خبر توقيع الثنائي الجديد سونجول أودين الشهيرة بنور وأركان بيتككايا الشهير بالقبطان علي، عقد مسلسلهما الدرامي الجديد مع شركة أنديمول للإنتاج الفني التركية بأجر عال جداً مشاعر الدهشة في الوسط الفني التركي، حيث ستتقاضى سونجول أجراً قدره 70 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 35 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة، بينما سيتقاضى شريكها ببطولة المسلسل أركان بيتككايا 75 ألف ليرة تركية أي ما يوازي حوالي الـ 500،37 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة.

وبهذا تكون سونجول أودين قد تجاوزت أجر كافة زميلاتها الممثلات وعلى رأسهن: نورجول يشلشاي التي تقاضت في آخر مسلسل لها الأجر ذاته، وبيرين سات الشهيرة بسمر التي تقاضت في مسلسلها الأخير "الإنتقام" مبلغ 60 ألف ليرة تركية عن الحلقة، وتوبا بيوكستون الشهيرة بلميس التي تتقاضى حالياً 63 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة في مسلسلها الجديد "مال أسود وعشق" إلى جانب الممثل التركي أنجين أكيوريك، وبيرغوزار كوريل التي تتقاضى حاليا 50 ألف ليرة تركية عن الحلقة في الموسم الثاني من مسلسلها الناجح "قرضاي " الشهير عربياً بالقبضاي إلى جانب الممثل كينان أميرزالي أوغلو.

أما ببطولته أركان بيتككايا فقد تجاوز زملاءه أيضاً بالأجر خاصةً كيفانج تاتليتوغ الشهير بمهند الذي يتقاضى حالياً 65 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة في مسلسله الجديد "ليث ونورا"، وخالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي يتقاضى 60 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة في الموسم الرابع والأخير من "حريم السلطان"، وكينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا الذي يتقاضى 65 ألف ليرة تركية عن الحلقة في الموسم الثاني من مسلسله "القبضاي".

ومنتظر أن يبدأ في مطلع شهر سبتمبر 2014 تصوير وعرض مسلسل سونجول أودين وأركان بيتككايا الجديد على شاشة قناة "ستار" التركية ومتوقع احتلاله الصدارة بعد انتهاء مسلسلها التاريخي الأنجح والأشهر "حريم السلطان4".

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