"سيدتي نت" يختصر علاقة كانيي وكيم بسطور

صداقة حميمة كانت تجمع نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بمغني الراب الشهير Kanye West منذ سنوات عدة.

وبالرغم من مرور كل منهما بعلاقات عاطفية عديدة، إلا أنهما قررا في النهاية تحويل هذه الصداقة إلى قصة حب رسمية وجدية.

من العام 2007 حتى العام 2014، هكذا إستطاعت السمراء المثيرة Kim خطف قلب Kanye ليصبح زوجها، وهذه أهم المحطات في حياتهما:

عام 2007: صداقة قوية كانت تجمع Kim Kardashian و Kanye West، وكانا يخرجان معاً في العلن كأصدقاء.

18 كانون الأول 2008: Kim Kardashian وصديقها المقرّب Kanye West شوهدا معاً خلال الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مجلة Flaunt. كانت برفقتهما Kourtney Kardashian.

شباط 2009: كانت Kim Kardashian على علاقة بلاعب كرة القدم Reggie Bush، وخلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك بتاريخ 15 شباط، شوهد Kanye West هناك مع صديقه.

4 تشرين الأول 2010: بعد إنفصال Kim Kardashian عن حبيبها Miles Austin، حرص Kanye West على البقاء إلى جانبها لتقديم الدعم لها، كما ظهر في حلقة من Keeping Up with the Kardashians وقدّم بعض النصائح لها ولشقيقتها Kourtney فيما يخص إفتتاح متجرهما الخاص في مانهاتن.

خلال الحلقة، لاحظ الجميع أن النظرات والإبتسامات المتبادلة بين Kim و Kanye، قد تحوّل الصداقة إلى حب مع مرور الوقت.

29 نيسان 2011: Kim Kardashian و Kanye West شوهداً معاً يداً بيد خلال خروجهما من مسرح برودواي. في ذلك الوقت كانت Kim مرتبطة بـ Kris Humphries، لكنها تجاهلته وسلمّت نفسها وقلبها للشخص الذي وقف إلى جانبها مراراً.

12 أيار 2012: Kim Kardashian و Kanye West حضرا معاً مباراة كرة سلة في لوس أنجلوس. الرومنسية بدت واضحة عليهما طوال فترة المباراة.

23 أيار 2012: Kim Kardashian و Kanye West إرتبطا بعلاقة رسمية وأعلنا حبهما، كما حضرا فعاليات الدورة الـ 65 لمهرجان كان معاً.

1 تموز 2012: Kim Kardashian و Kanye West شاركا في حفل توزيع جوائز BET Awards، وجلسا إلى جانب النجمين Beyoncé و JAY Z.

منذ ذلك الوقت أصبح هذا الثنائي من الأشهر في هوليوود.

31 تشرين الأول 2012: Kim Kardashian و Kanye West إحتفلاً معاً بعيد جميع القديسين داخل ملهى LIV.

31 كانون الأول 2012: Kanye West كشف أن حبيبته Kim Kardashian حامل بطفلهما الأول، وذلك خلال الحفل الغنائي الذي كان يحييه بمناسبة عيد رأس السنة.

22 نيسان 2013: Kim Kardashian و Kanye West تجولاً معاً في نيويورك، وملامح الحمل بدت ظاهرة على Kim.

6 أيار 2013: Kim Kardashian وحبيبها Kanye West تألقا على السجادة الحمراء خلال حضورهما حفل GALA. بعد ذلك الحفل، واجهت Kim العديد من الإنتقادات بسبب فستانها الذي لم ينل إعجاب الكثير.

15 حزيران 2013: Kim Kardashian أنجبت طفلتها الأولى قبل 4 أسابيع من موعد ولادتها، في أحد مستشفيات لوس أنجلوس، وأطلقت عليها إسم North.

28 أيلول 2013: Kim Kardashian و Kanye West قاما بزيارة إلى باريس من أجل قضاء بعض الوقت الرومانسي.

25 تشرين الأول 2013: Kanye West إحتفل بعيد ميلاد حبيبته الـ 33 في Tao بـ لاس فيغاس.

22 تشرين الثاني 2013: Kim Kardashian و Kanye West شوهدا في نيويورك برفقة إبنتهما North.

14 نيسان 2014: Kim Kardashian و Kanye West ذهبا إلى العاصمة الفرنسية باريس للبقاء وحدهما وتجديد حبهما.

5 أيار 2014: قبل أيام قليلة من حفل زفافهما، Kim Kardashian و Kanye Westخطفا الأنظار خلال حضورهما حفل Met's Gala.

21 أيار 2014: Kim Kardashian و Kanye West غادرا إلى باريس من أجل متابعة تحضيرات حفل زفافها الذي كان من المقرر أن يقام في قصر فرساي.

24 أيار 2014: أقام الثنائي Kim Kardashian و Kanye West إحتفالية ما قبل الزفاف في Hall of Mirrors في قصر فرساي بفرنسا، بحضور الأهل والأصدقاء.

25 أيار 2014: إنه اليوم الحدث، حيث تزوجت Kim Kardashian من Kanye West في حفل خيالي وأسطوري داخل قلعة بيلفيدر الإيطالية.

لا بد أن نشير هنا إلى أن هذا الزواج هو الثالث للنجمة Kim Kardashian، بعد زواجها من Kris Humphries في العام 2011، و Damon Thomas في العام 2000. فهل يكون Kanye West الأخير؟؟